Hochwasserschutz in Halle: Baumaßnahmen am Gimritzer Damm erhalten grünes Licht

Die Baumaßnahmen am Gimritzer Damm in Halle haben jetzt grünes Licht erhalten. Trotz zweier beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt anhängiger Klagen hat das Landesverwaltungsamt dem Antrag des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) auf Anordnung der sofortigen Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses zum Gimritzer Damm stattgegeben.

Wie das Landesverwaltungsamt mitteilt, wurde der LHW per Bescheid bereits am 13. Februar darüber informiert. Somit könne mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Mit Schreiben vom 29. Januar 2020 hatte der Landesbetrieb die Anordnung der sofortigen Vollziehung für das geplante Vorhaben beim Landesverwaltungsamt beantragt. „Vom Landesverwaltungsamt war zu prüfen, ob das Aussetzungsinteresse der Klägerseite das öffentliche Vollzugsinteresse überwiegt oder nicht. Die in seinem Antrag dargelegten Argumente begründen das Überwiegen des öffentlichen Interesses am sofortigen Vollzug des Planfeststellungsbeschlusses“, erläutert der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, die getroffene Entscheidung.

Den Angaben zufolge war der Baukörper des alten Deiches über die vergangenen Jahre weiteren Belastungen ausgesetzt, Abriss- und andere derzeit stattfindende Baumaßnahmen entlang des alten Deiches haben dem Bauwerk ebenfalls zugesetzt.

Das Landesverwaltungsamt hatte auf Antrag des Vorhabenträgers LHW vom 29. September 2019 für das Vorhaben „Hochwasserschutzanlage Gimritzer Damm“ bereits am 28. Oktober 2019 den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss erteilt. Gegen das Vorhaben waren innerhalb der gesetzlichen Frist die beiden Klagen beim zuständigen OVG eingegangen.

