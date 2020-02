Jochen Rabe wird neuer Geschäftsführer des KWB Berlin

Professor Jochen Rabe (51) wird ab Juni der neue Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Wasser Berlin (KWB). Das hat der Aufsichtsrat des Berliner Wasserforschungszentrums, an dem die Technologiestiftung Berlin und die Berliner Wasserbetriebe zu gleichen Teilen beteiligt sind, beschlossen. Laut einer Mitteilung des KWB ist Rabe derzeit Professor für Urbane Resilienz und Digitalisierung am Berliner Einstein Center Digital Future (ECDF) und gilt als Experte für nachhaltige Stadtentwicklung und Digitalisierung.

Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählten neben „Rapider Wandel der Stadt durch die Digitalisierung in Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt“ auch „Grün-Blaue Infrastruktur“. Rabe habe zahlreiche Forschungsprojekte unter öffentlicher und privater Ägide sowie für große Unternehmen Beratungsteams aufgebaut und geleitet. „Nach drei Jahren intensiver Forschung im Bereich der urbanen Resilienz und Digitalisierung am ECDF freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe am Kompetenzzentrum Wasser. Wasser war, ist und bleibt ein zentrales Thema“, so Rabe.

Das 2001 gegründete KWB hat sich nach eigenen Angaben als Akteur in der Wassertechnik und -wirtschaft in der nationalen und internationalen Forschungslandschaft etabliert. Die beiden bisherigen Geschäftsführerinnen Edith Roßbach und Regina Gnirß hätten die Neuausrichtung in die Wege geleitet und Themen für die Städte der Zukunft vorangetrieben.

