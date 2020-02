Neues Internetangebot zur Grundwasserüberwachung in Baden-Württemberg

Ein neues Angebot der Landesanstalt für Umwelt soll für eine bessere Auffindbarkeit von Informationen zum Messnetz der Europäischen Umwelt Agentur (EUA) zur Grundwasserüberwachung sorgen. Das Messnetz umfasst insgesamt 120 Messstellen in Baden-Württemberg, heißt es in einer Mitteilung des Landesumweltministeriums.

Die Daten dieser repräsentativ ausgewählten Messstellen geben Aufschluss über die Grundwasserbelastung und werden regelmäßig an die Europäische Union gemeldet. Integriert in das EUA-Messnetzes ist auch das Teilmessnetz Landwirtschaft (EU-Nitratmessnetz) mit insgesamt 57 Messstellen. Darüber werden explizit die Daten erhoben, die auf landwirtschaftliche Landnutzungen zurückzuführen sind: Ackerbau, Grünland und Sonderkulturen.

Den Angaben zufolge gibt es deutschlandweit rund 1.200 EUA-Messstellen, davon rund 700 im Nitratmessnetz. Das Messnetz und die darüber erhobenen Daten spielten im Zusammenhang mit den europäischen Richtlinien zur Gewässerreinhaltung eine bedeutende Rolle.

