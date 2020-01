FAU-Forscher entfernen Glyphosat mithilfe eines Magneten aus dem Wasser

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben eine einfache Methode entwickelt, um Glyphosat aus Wasser zu entfernen. Das Team vom Interdisziplinären Zentrum für Nanostrukturierte Filme (IZNF), vom Computer Chemistry Center (CCC) sowie vom Bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe die chemische Struktur von Glyphosat genutzt, teilte die Hochschule mit. Diese weise eine starke Wechselwirkung zu oxidischen Oberflächen auf, um das Herbizid an magnetische Eisenoxidpartikel zu binden. Die Partikel konnten dann mithilfe eines Magneten aus dem Wasser gefiltert werden.

Im Labor habe sich gezeigt, wie leistungsfähig die Methode ist. So sei es bei unterschiedlichsten Proben gelungen, den strengen Grenzwert für Glyphosat von 0,1 Mikrogramm/Liter aus der Europäischen Trinkwasserverordnung zu unterschreiten. In vielen Fällen konnte das Glyphosat sogar so weit entfernt werden, dass es nicht mehr nachgewiesen werden konnte, berichtete die FAU. Der hohe Wirkungsgrad konnte nicht nur experimentell beobachtet werden. Durch Molekular-Dynamik-Simulationen konnte das Team ihn auch in der Theorie nachvollziehen: So wird Glyphosat gegenüber anderen im Wasser gelösten Stoffen besonders gut an die Eisenoxidpartikel gebunden. Diese vorhergesagte Selektivität ließ sich auch experimentell bestätigen.

