Land unterstützt Abwasserzweckverband Nagold bei Modernisierung der Kläranlage

Der Abwasserzweckverband Nagold erhält von der baden-württembergischen Landesregierung für die Optimierung der Phosphor-Elimination auf der Kläranlage Nagold für den zweiten Bauabschnitt einen Zuschuss von rund 1,3 Millionen Euro.

Mit dem zweiten Abschnitt werde nun auch das zweite Nachklärbecken erneuert und umgebaut, um den Feststoffaustrag zu verringern und die Ablaufwerte insgesamt, und insbesondere für Phosphor, deutlich zu verbessern, geht aus einer Mitteilung des Landesumweltministeriums hervor.

Bereits für den ersten Bauabschnitt und die Errichtung einer so genannten Zwei-Punkt-Fällung hatte demnach das Land im Dezember 2019 1,439 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt. Somit erhöhen sich die Zuwendungen für die Modernisierung der Kläranlage Nagold auf über 2,746 Millionen Euro. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 5,7 Millionen Euro. Der Umbau soll bis November 2022 abgeschlossen sein. Um die Ziele bei der Einhaltung von Phosphor-Werten sicher und zuverlässig zu ermöglichen, hatte der Abwasserzweckverband Nagold bereits 2018 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

