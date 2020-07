Stromerzeugung aus Wasserkraft im ersten Halbjahr konstant

Aus Wasserkraft ist in Deutschland mit 11 Milliarden Kilowattstunden im ersten Halbjahr 2020 in etwa so viel Strom erzeugt wie im Vorjahr. Das zeigen die Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), wie das Umweltbundesamt (UBA) am Mittwoch vergangener Woche mitteilte.

Aus Biomasse und biogenem Abfall ist den Angaben zufolge eine Strommenge von fast 26 Milliarden Kilowattstunden erzeugt worden. Die Geothermie trage mit etwa 0,1 Milliarden Kilowattstunden weiterhin nur marginal zur Stromversorgung bei.

Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten 2020 etwa 138 Milliarden Kilowattstunden erneuerbarer Strom erzeugt worden und damit rund acht Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2019.

