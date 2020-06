2019 wurden etwa 34 km Deiche in Sachsen-Anhalt saniert

Über den Stand der Deichsanierungen in Sachsen-Anhalt hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie jetzt turnusmäßig im Kabinett berichtet. Demnach sind im vergangenen Jahr etwa 34 Kilometer Deiche DIN-gerecht saniert worden. Aktuell befinden sich rund 44 Kilometer Deiche in baulicher Umsetzung. Im Jahr 2019 wurden rund 116 Millionen Euro in die Verbesserung des Hochwasserschutzes investiert.

Seit dem Elbehochwasser 2002 habe die Landesregierung mehr als eine Milliarde Euro für die Verbesserung des Hochwasserschutzes ausgegeben – vor allem für die Modernisierung und den Ausbau der Landesdeiche, sagte Umweltministerin Prof. Claudia Dalbert (Grüne) zum aktuellen Stand: „Wir haben seit den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 enorm viel geschafft: Es sind nur noch 75,8 Kilometer Deich außerhalb von Deichrückverlegungsvorhaben dringend sanierungsbedürftig und nicht standsicher. Davon befinden sich bereits 19,5 Kilometer im Bau.“

