Herausforderungen an die Wasserwirtschaft können sich auf die Entgelte auswirken

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Deutschland unterliegen vielfältigen Veränderungen. Der damit verbundene Investitionsbedarf setzt die Finanzierung von Trink- und Abwasser zunehmend unter Druck, was auch Folgen für die zu zahlenden Entgelte von Konsumentinnen und Konsumenten haben werde.

Diese Aussage haben die Repräsentanten der Wasserwirtschaft in dem Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 2020 getroffen, das sie gestern der Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Elisabeth Winkelmeier-Becker, übergeben haben. Die Unternehmen müssten sich bei ihrer strategischen Entwicklung Fragen der Qualität, der Demografie, des Infrastrukturerhalts, des veränderten Wassergebrauchs, aber auch dem Klimawandel, veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Fachkräftemangel stellen.

Im Hinblick auf die von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu zahlenden Entgelte bedürfe es einerseits einer Informationsstrategie, um dies für die Bevölkerung nachvollziehbar zu gestalten; andererseits sei aber auch eine politische Diskussion darüber erforderlich, wie und mit welchen Prioritäten eine verursachergerechte und nachhaltige Finanzierung gewährleistet werden könne.

Das Branchenbild ist von der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren (ATT), dem BDEW, dem DBVW, dem DVGW, der DWA sowie VKU erstellt worden.

