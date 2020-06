Initiative Impulse pro Kanal: 8 bis 12 Mrd. Euro für Kanalnetz notwendig

Die aktuellen Investitionen ins Abwassernetz von drei Milliarden Euro pro Jahr sind zu wenig, um den Verfall der Netze aufzuhalten. Diese Aussage hat die von Verbänden der Bauwirtschaft getragene Initiative Impulse pro Kanal getroffen. Um das Qualitätsniveau der Abwassernetze in Deutschland zu verbes­sern, müssten jährlich circa 8 bis 12 Milliarden Euro investiert werden, heißt es in einem aktuell veröffentlichten Flyer der Initiative.

Vor diesem Hintergrund sei die Ertüchtigung der Kanalnetze in Deutschland dringend geboten. Rund 20 Prozent des öffentlichen Kanalnetzes müssen der Initiative zufolge kurz- bis mittelfristig saniert werden. 28 Prozent der Kanäle seien älter als 50 Jahre. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Kilometer private Grundstückanschlussleitungen sowie circa 600.000 Kilometer öffentlicher Kanäle.

Neue Herausforderungen kommen der Initiative zufolge auf das Kanalsystem durch Starkregenereignisse, Überflutungen, Sturzfluten, aber auch Trockenperioden, durch Landflucht und Bevölkerungswachstum in den Städten, durch Mikroplastik und Spurenstoffe, etwa durch Reifenabrieb, zu.

