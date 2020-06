Runder Tisch Talsperre Kelbra gestartet

Zur Lösung von Nutzungskonflikten um die Talsperre Kelbra ist jetzt mit einem ersten Treffen eines Runden Tisches ein kommunikativer Prozess gestartet. Wie die Umweltministerin von Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert (Grüne), dazu erklärte, sollen damit Unsicherheit und Spannungen abgebaut, Erwartungen geklärt, Sachinformationen und Rahmenbedingungen ausgetauscht und Absprachen getroffen werden.

Unabhängig vom Runden Tisch sei geplant, dass das derzeit gültige Stauregime des Betriebsplans der Talsperre Kelbra drei Jahre lang evaluiert wird. Die Evaluation wird von einem intensiven Monitoring der Entwicklung der Flora und Fauna rund um den Staussee und der Helme begleitet. Im Juni 2022 soll dann Bilanz über die Arbeit des Runden Tisches gezogen werden sollen Darin fließen die Ergebnisse des Monitorings einfließen.

