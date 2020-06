Uli Paetzel bleibt Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband

Prof. Dr. Uli Paetzel (48) bleibt Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV). Der Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft und der Verbandsrat des Lippeverbandes bestätigten den früheren Hertener Bürgermeister für eine weitere fünfjährige Amtszeit. Auch der Technische Vorstand Dr. Emanuel Grün (64) wurde von den beiden Gremien für eine weitere Amtszeit bestellt. Das gaben Emschergenossenschaft und Lippeverband bekannt.

Paetzel wurde im Juni 2015 das erste Mal an die Spitze von EGLV gewählt. Für Grün ist es die vierte Amtszeit als Vorstandsmitglied seit der ersten Wahl im Jahr 2005. Er werde die Position bis zum Erreichen des 67. Lebensjahres bekleiden, kündigten Emschergenossenschaft und Lippeverband an. Die Aufsichtsgremien von EGLV einigten sich darüber hinaus auf die öffentliche Ausschreibung zur Nachfolge von Raimund Echterhoff, der als Vorstand für Personal und Nachhaltigkeit im Herbst 2021 in den Ruhestand gehen wird.

