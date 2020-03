Arzneimittel-Strategie: Umweltausschuss des Europaparlaments ruft EU zum Handeln auf

Die EU sollte Maßnahmen für eine vernünftigere Verwendung und Entsorgung von Arzneimitteln ergreifen, um Risiken für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu minimieren. Das erklärt der Umweltausschuss des Europaparlaments (ENVI) in einer Entschließung, die er Anfang März mit 64 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen hat. In ihr werden neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltbelastung durch Arzneimittel gefordert. Hintergrund ist die von der Europäischen Kommission vorgelegte Arzneimittel-Strategie (EUWID 12.2019).

Die Strategie sei zu begrüßen, so die Europaabgeordneten. Sie bedauern jedoch die deutliche Verzögerung bei der Erarbeitung der Strategie und der vorgeschlagenen Maßnahmen. Arzneimittel sollten sorgfältig verwendet werden. Zudem müssten umweltfreundlichere Herstellungsverfahren entwickelt und pharmazeutische Abfälle besser bewirtschaftet werden.

Die Abgeordneten betonen, dass die Emissionen pharmazeutischer Erzeugnisse sowohl Ökosysteme schädigen und ihre Wirksamkeit verringern als auch Antibiotikaresistenzen verursachen. Medikamente könnten die Gewässer beeinträchtigen, da sie von den Kläranlagen nicht wirksam herausgefiltert würden. Trotz oft niedriger Konzentrationen bestehe das Risiko möglicher langfristiger Auswirkungen auf die Gesundheit von Patienten. Besonders besorgniserregend seien die endokrinen Eigenschaften vieler Medikamente, die in die Umwelt gelangen.

