DBV: Düngeverordnung muss angesichts der Corona-Krise überprüft werden

Nach Auffassung des Deutschen Bauernverbandes (DBV) bedürfen neue Verschärfungen im Ordnungsrecht wie die Düngeverordnung gerade jetzt einer kritischen Überprüfung. Die aktuelle Coronavirus-Krise erfordere eine deutlich andere Prioritätensetzung auch im Hinblick auf anstehende Gesetze und Auflagen für die Landwirtschaft.

„Jetzt geht es um Versorgungssicherheit und darum, Landwirtschaft arbeitsfähig zu halten“, sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Donnerstag. Die Folgenabschätzung für einige geplante Regelungen wie der Düngeverordnung sei bisher nur unzureichend erfolgt.

Überprüft werden sollten dabei nach Auffassung des DBV das für den Gewässerschutz kontraproduktive Andüngungsverbot für Zwischenfrüchte im Sommer, die pauschale Deckelung der Düngung unterhalb des Bedarfs und die fehlende Festlegung auf Kriterien für eine Abgrenzung der Roten Gebiete. Die verpflichtende Binnendifferenzierung sollte in der Verordnung erfolgen und nicht erst auf eine Verwaltungsvorschrift vertagt werden. „Dafür müssen wir uns Zeit nehmen“, so der Bauernpräsident.

