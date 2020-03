„EU-Kommission bekennt sich bislang nicht zur Beibehaltung der Wasserrahmenrichtlinie“

In der Diskussion um die Zweckmäßigkeit der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gibt es bisher kein eindeutiges Signal zugunsten der Richtlinie. Auch verstärkte Anstrengungen gegen Biozid-, Pestizid- und (Tier-)Arzneimittel-Einträge sind nicht zu erkennen. Dieses Fazit zieht der Umweltverband Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) aus einer Auswertung des aktuellen Stands der Beratungen um die Zukunft der WRRL. Ein Bekenntnis der EU-Kommission zur Beibehaltung der geltenden Richtlinie fehle, schreibt PAN Germany in seinem Positionspapier „Handlungsempfehlungen von PAN Germany zum EU-Kommissionsbericht zum Fitness-Check des EU-Wasserrechts“.

Kommission: EU-Wassergesetzgebung ist zweckmäßig

Wie berichtet, hat die Kommission im Dezember 2019 die Ergebnisse ihres „Fitness Checks" der EU-Wassergesetzgebung veröffentlicht (EUWID 51.2019). Generell hätten die WRRL, die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen, die Grundwasserrichtlinie und die Hochwasserrichtlinie zu einem höheren Schutzniveau für Wasserkörper und einem besseren Hochwasserrisikomanagement geführt, stellte die Kommission fest. Dass die Ziele der WRRL noch nicht vollständig erreicht wurden, sei weitgehend auf die unzureichende Finanzierung, die langsame Umsetzung und die unzureichende Einbeziehung der umweltpolitischen Zielsetzungen in die Politikbereiche und nicht auf etwaige Mängel der Rechtsvorschriften zurückzuführen.

PAN Germany teilt Einschätzung der Kommission

PAN Germany teilt die Einschätzung der Kommission, dass es Umsetzungsdefizite und stoffbezogenen Handlungsbedarf gebe und dass umweltökonomische Instrumente besser zu nutzen seien. Obwohl die Kommission die Defizite im Gewässerschutz nicht bei den WRRL-Anforderungen selbst, sondern vor allem in der Umsetzungsphase sehe, lasse sie offen, ob sie die geltende WRRL vollständig beibehalten will, kritisiert die Umweltorganisation. Auch wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Kommission die auf EU-Ebene bestehenden Handlungsspielräume zur Problemlösung der Umsetzungsdefizite einschließlich bei der Integration der Gewässerschutzanforderungen in andere relevante Politikfelder umrissen hätte.

