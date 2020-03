Pörner übernimmt Geschäftsbereich Wasser von Siemens Österreich

Die Pörner Gruppe aus Wien hat ihr Portfolio für erneuerbare Prozesse mit dem Geschäftsbereich für wassertechnischen Anlagenbau in der Öl- und Gasindustrie zum 1. März 2020 erweitert und den Geschäftsbereich Wasser von Siemens Österreich übernommen.

Das neue Kompetenz-Center „Pörner Water“ ergänze das Leistungsspektrum von Pörner um die industrielle Wasseraufbereitung von der Konzeptstudie über die Realisierung von Gesamtprojekten bis hin zu vorausschauender Wartung und Instandhaltung, heißt es in einer Mitteilung des Ingenieurunternehmens für verfahrenstechnischen Anlagenbau.

Pörner hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von industriellen Wasseraufbereitungsanlagen in Europa, Zentralasien und ausgewählten Ländern Afrikas geplant, technisch umgesetzt und erfolgreich in Betrieb genommen. Das Portfolio reiche von Wasseraufbereitungsanlagen im Upstream-Bereich für die Entölung von Lagerstättenwasser bis zur Aufbereitung von Prozesswasser im Downstream-Bereich.

