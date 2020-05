Bundestag stimmt WHG-Änderung zum Düngen auf Hangflächen zu

Mit dem Ziel, die Abschwemmung von Düngemitteln aus landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Hangneigung in Gewässer zu verhindern, hat der Bundestag das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geändert.

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die an Gewässer grenzen und die eine Hangneigung von durchschnittlich mindestens fünf Prozent aufweisen, wird nach dem neuen § 38a des WHG eine verpflichtende Begrünung in einem Bereich von fünf Metern an den Ufern vorgeschrieben. Das soll neben den Änderungen der Düngeverordnung dazu beitragen, die Anforderungen der Nitratrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu erfüllen, wie es in der Begründung der Gesetzesänderung heißt.

