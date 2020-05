Trinkwasserinstallation: Vor Wiedereröffnung gründlich spülen

Auf notwendige wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Hinblick auf die kommenden Wiedereröffnungen von Gebäuden hat das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium hingewiesen. „Wenn demnächst Fitnessstudios, Sporteinrichtungen oder Hotels wieder öffnen, muss sichergestellt sein, dass das Trinkwasser aus der Leitung einwandfreie Qualität hat“, sagte Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU).

Da das Wasser aufgrund der Schließungen länger in den Trinkwasserleitungen stand, könnten sich gefährliche Keime wie Legionellen vermehren und beim Duschen oder bei der Nutzung von Whirlpools zur Gefahr für die Verbraucher werden. Daher sei Spülen die wichtigste Maßnahme nach einem längeren verminderten Trinkwasseraustausch in den Leitungen.

Aufgrund der von der Landesregierung angeordneten Coronavirus-Maßnahmen wurden zahlreiche Einrichtungen und Gebäude seit nun mehr als zwei Monaten nicht oder nur eingeschränkt genutzt, so Hauk. Betreiber von Fitnessstudios, Sporteinrichtungen, Schwimm- und Spaßbädern, Hotels und anderer Beherbergungsbetriebe, die darauf verzichtet haben, während der Dauer der Stilllegung einen ‚Normalbetrieb‘ durch regelmäßiges Öffnen der Wasserhähne zu simulieren, sollten nun rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Betriebs die Leitungen der Gebäude gründlich spülen.

