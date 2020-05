Wupperverband prämiert Studienarbeit zur Eigenstromnutzung einer Kläranlage

Der Wupperverband hat auch in diesem Jahr Preise für Studienabschlussarbeiten mit einem Bezug zur Wasserwirtschaft im Wuppergebiet verliehen. Der 1. Preis in Höhe von 1.000 Euro geht an Jens Meis aus Hagen für seine Masterarbeit an der Ruhr-Universität Bochum.

Das Thema lautete „Optimierung eines Energiesystems zur Eigenversorgung einer Kläranlage“. Mit dem von Meis erstellten Rechenmodell für die Kläranlage Burg des Wupperverbandes könnten praktische Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenstromnutzung geprüft werden. Der Modellansatz und das Vorgehen seien zukünftig leicht auf andere Kläranlagen übertragbar. Durch die Arbeit bestehe für den Wupperverband daher eine gute Wissensgrundlage für die zukünftig wichtigen Themen Energiespeicherung und Lastmanagement.

