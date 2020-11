DWA: Höhere Investitionen für Sanierung der Kanalisation in Deutschland notwendig

Knapp ein Fünftel der öffentlichen Kanalisation in Deutschland weist Schäden auf, die kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig sind. Das ist Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) vorgelegt hat. Um den Zustand des Kanalnetzes in Deutschland langfristig zu verbessern, muss nach Auffassung der DWA mehr in die Kanalsanierung investiert werden.

Der Anteil der sa­nierten Kanalnetzkilometer pro Jahr liege bei etwa einem Prozent, heißt es in den Ergebnissen der Erhebung, die auf Daten aus dem Jahr 2018 basiert. Dies ergebe für die letzten fünf Jahre eine Sanie­rungsrate von 5,3 Prozent.

Bei ei­ner Nutzungsdauer von 100 Jahren für die Kanalisation könne der Zustand der Kanalisation auf diese Weise allerdings maxi­mal gehalten, nicht aber verbessert werden, stellt die DWA fest. 60 Prozent der Befragten seien sich über diesen Umstand bewusst und hielten daher eine finanzielle Aufwandserhöhung für erforderlich.

Die Er­gebnisse, die unter https://de.dwa.de/de/umfrage-zum-zustand-der-kanalisation-in-deutschland.html veröffentlicht worden sind, zeigen laut DWA, dass in Deutschland sehr umfangreiche Kennt­nisse über den Zustand der öffentlichen Kanalisation vorliegen.

