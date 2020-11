UMK: Nationales Gewässerschutzprogramm soll vierte Reinigungsstufe finanziell fördern

Die Nachrüstung von Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe im Rahmen der Spurenstoffstrategie des Bundes sollte finanziell gefördert werden. Das hat die Umweltministerkonferenz vorgeschlagen, wie aus dem vorläufigen Protokoll der UMK-Videokonferenz von Mitte November hervorgeht.

Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder bitten dem zufolge den Bund zu prüfen, mit welchen Mitteln und in welcher Form ein „Nationales Gewässerschutzprogramm“ zur finanziellen Förderung von Anlagen, bei denen die Ausstattung mit einer vierte Reinigungsstufe sinnvoll sei, durch die EU oder den Bund ermöglicht werden könne. Auf der nächsten, der 96. Umweltministerkonferenz solle dann über das Ergebnis der Prüfung durch den Bund berichtet werden.

