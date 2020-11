Urteil: Landeswasserversorgung steht Auskunft über Pflanzenschutzmittel zu

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat das Land Baden-Württemberg dazu verpflichtet, dem Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) Auskunft über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in einem Wasserschutzgebiet zu erteilen.

Damit ist das Verwaltungsgericht mit seinem Urteil der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg gefolgt, die in erstinstanzlichen Urteilen ebenfalls das Recht der Bürger darauf, zu erfahren, wie viele Pestizide in Naturschutzgebieten landen, bestätigt hatten (EUWID 38.2020).

Jede Person habe nach Maßgabe des Umweltverwaltungsgesetzes Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle verfügt, ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen, führt das Gericht aus. Die allgemeinen unionsrechtlichen Grundsätze des Umweltinformationsrechts, insbesondere die Umweltinformationsrichtlinie (UIRL) seien auch auf Pflanzenschutzmittel anwendbar.

