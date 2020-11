Wasserverbandstag fordert gesamtgesellschaftliches Konzept zur Nutzung der Ressource Wasser

Niedersachsen sollte Oberflächengewässer, die negativ durch Grundwasserentnahmen beeinflusst sind, als erheblich veränderte Gewässer (HMWB) ausweisen. Diese Forderung hat der Wasserverbandstag (WVT) in einem aktuellen Positionspapier erhoben.

Andernfalls müsste, als weitaus schlechtere Alternative, eine umfassende Festlegung weniger strenger Qualitätsziele sowie eine Ausnahmenprüfung für diese Oberflächengewässer bereits im nächsten Bewirtschaftungsplan erfolgen, heißt es in dem Papier.

Hintergrund der Forderung des WVT ist es, dass in den letzten Jahren die Bewertung des Naturhaushaltes im Rahmen von Wasserrechtsverfahren sehr intensiv diskutiert werde. Hier habe sich – auch aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – ein neuer und aus Sicht des Wasserverbandstages äußerst fragwürdiger Umweltvorsorgeansatz entwickelt, der in der Konsequenz bedeutet, dass die Neubeantragung einer bestehenden Wasserentnahme in der jetzigen Form nicht mehr genehmigt werden könne. Durch diese aktuellen Diskussionen werde die öffentliche Wasserversorgung in Gänze in Frage gestellt, was der WVT äußerst kritisch beobachte.

