EU-Kommission: Eingriffe in Süßwasser-Lebensräume gefährden Fauna

Die meisten geschützten Lebensräume und Arten in Europa sind trotz Fortschritten in einigen Zielgebieten in einem schlechten Zustand. Der Rückgang von geschützten Arten und Lebensräumen hält weiter an und ist hauptsächlich auf Land- und Fortwirtschaft sowie Verstädterung und Eingriffe in Süßwasser-Lebensräume zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Bewertung der Europäischen Kommission zum Zustand der Natur, die am Montag vergangener Woche vorgestellt wurde und die sich auf einen ausführlicheren Bericht der Europäischen Umweltagentur stützt.

Vor allem Veränderungen von Gewässern und Wasserströmungs- und Wasserkraftanlagen sorgten dafür, dass der größte Anteil an Arten mit schlechtem Erhaltungszustand mit 38 Prozent auf Süßwasserfische entfalle. Von den Lebensräumen seien nur 15 Prozent in gutem Zustand.

Die am häufigsten gemeldeten Belastungen sowohl für Lebensräume als auch für Arten werden dem Bericht zufolge von der Landwirtschaft verursacht, was durch das Ausmaß der landwirtschaftlichen Bodennutzung und die Veränderungen der landwirtschaftlichen Praktiken hin zur Intensivierung verursacht werde. Veränderungen im Wasserhaushalt einschließlich von Mehrzweckänderungen und hydrologischen Veränderungen seien die am zweithäufigsten gemeldete Belastungsart, gefolgt von Verstädterung und Umweltverschmutzung.

