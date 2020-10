Schleswig-Holstein: Deutlich reduzierte Nitratkulisse in Landesdüngeverordnung

Als Erfolg wertet der Bauernverband Schleswig-Holstein die deutliche Reduzierung der Nitratkulisse in dem Bundesland. Die besonders belasteten Roten Gebiete sollen noch rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der bisherigen Kulisse umfassen, nachdem die Nitratkulisse etwa 50 Prozent der Landesfläche ausmachte.

„Nachdem sich eine Ausweisung von Roten Gebieten nicht gänzlich verhindern lässt, ist eine so deutliche Reduzierung auf einen Bruchteil der ursprünglich betroffenen Fläche eine Entlastung für viele Flächen und Betriebe“ sagte Verbandschef Werner Schwarz Ende Oktober. Ebenfalls positiv bewertet der Verband, dass auf die Ausweisung einer Phosphatkulisse verzichtet wird.

Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hatte zuvor den Umwelt- und Agrarausschuss des Landtags über die bevorstehende Änderung düngerechtlicher Vorgaben unterrichtet. Im Gegensatz zur bisherigen Nitrat-Kulisse würden nicht mehr die gesamten Grundwasserkörper in schlechtem Zustand nach der Wasserrahmenrichtlinie in den Blick genommen, sondern lediglich die Bereiche, in denen eine Überschreitung des Schwellenwertes für Nitrat festgestellt wird.

