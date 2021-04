BDEW: Verursacher bei Gewässerverunreinigungen sind stärker in die Pflicht zu nehmen

Verursacher von Gewässerverunreinigungen müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Das fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aus Anlass der Bundestagswahl in einem Strategiepapier.

Notwendig sei es, ein herstellerbezogenes Modell zur Finanzierung von Anlagen zur Abwasserreinigung einzuführen, das verursachergerechte Anreize zur Verminderung von Spurenstoffen bietet, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Strategiepapier „Wasserstrategie für Deutschland“.

„Wir erwarten von der nächsten Bundesregierung, dass sie sich verstärkt für den Gewässerschutz einsetzt und die Wasserwirtschaft darin unterstützt, die Folgen des Klimawandels abzufedern“, sagte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser. „Unter anderem brauchen wir dringend eine vollumfängliche Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie, und eine verursachergerechte Finanzierung der Abwasserentsorgung".

