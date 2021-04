Corona-Pandemie sorgt für deutlichen Anstieg des Wassergebrauchs in Haushalten

In Deutschland verbrauchte im vergangenen Jahr jeder Einwohner im Schnitt am Tag 129 Liter Wasser und damit vier Liter mehr als im Vorjahr. Damit sei der durchschnittliche Wassergebrauch in Deutschland im Bereich Haushalte und Kleingewerbe im Jahr 2020 vor allem aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gestern auf der Grundlage vorläufiger Schätzungen mitteilte.

„Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und ausgefallene Reisen haben dazu geführt, dass die meisten Bürger deutlich mehr Zeit zu Hause verbrachten und dort entsprechend mehr Wasser gebrauchten. Gleichzeit haben gestiegene Hygienebedürfnisse, zum Beispiel häufigeres und längeres Händewaschen zur Vorbeugung vor Infektionen, den Wasserabsatz erhöht“, erklärte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser.

