DWA-Fachausschuss Frauen konstituiert sich

In der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) hat sich erstmals der Fachausschuss BIZ-14 „Frauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft“ konstituiert. Er wurde bereits im August vergangenen Jahres gegründet, teilte die DWA mit. Obfrau des Fachausschusses sei Bernadette Godart, im Hauptberuf Bereichsleiterin Managementsysteme beim Wupperverband. Ihre Stellvertretung übernehme Margit Heinz, Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Kommunikation beim Niersverband.

Mit dem Fachausschuss will die Vereinigung die Belange von Frauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft unterstützen. Obwohl die Zahl der gut ausgebildeten Frauen in der Branche steige, sei die wasserwirtschaftliche Arbeitswelt immer noch deutlich männlich geprägt. Das zeige sich in der Anzahl der weiblichen Beschäftigten, aber auch in Werten, Ritualen, Arbeitsformen und Rollenverständnissen. Ein soziokultureller Wandel habe allerdings begonnen. Diesen möchte die DWA fördern.

Wie die Vereinigung weiter berichtete, haben sich im Februar 2020 rund 40 Frauen der Branche aus ganz Deutschland zu einem gemeinsamen Workshop getroffen. Sie haben vier Schwerpunkte herausgearbeitet, die nun in Arbeitsgruppen des Fachausschusses konkretisiert werden sollen. Die Arbeitsgruppen werden sich mit der Sichtbarkeit, der Ermutigung und der Rekrutierung von Frauen sowie mit der Bekämpfung von Diskriminierung beschäftigen.

