Emscherumbau: Pumpwerk Oberhausen besteht erste Funktionstests

Die Emschergenossenschaft hat erste Funktionsprüfungen der Motoren und Maschinen im Pumpwerk Oberhausen durchgeführt. Zunächst hätten sechs von zehn Pumpen den Test durchlaufen, und das mit Erfolg, teilte die Emschergenossenschaft mit. Erstmals seien auch die Abschnitte des Abwasserkanals Emscher (AKE) zwischen Bottrop und Oberhausen und zwischen Oberhausen und Dinslaken geflutet worden.

Aus dem Ablauf der Kläranlage in Bottrop wurde geklärtes Abwasser über eine provisorische Pumpstation in den Abwasserkanal Emscher geleitet und durch diesen über rund 14 Kilometer nach Oberhausen zum Pumpwerk „geschickt“, berichtete die Emschergenossenschaft. Anschließend hätten sechs der zehn Pumpen das geklärte Abwasser in den finalen Abschnitt bis zur Kläranlage Emscher-Mündung in Dinslaken gehoben.

Bei der Funktionsprüfung sei nochmals die Einzigartigkeit des Pumpwerks Oberhausen deutlich geworden, unterstreicht die Emschergenossenschaft. So übertreffe die Förderhöhe von nahezu 40 Metern und die Förderleistung der Pumpen von bis zu 2.060 Litern pro Sekunde die anderen beiden AKE-Pumpwerke in Gelsenkirchen und Bottrop.

