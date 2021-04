Gelsenwasser-Konzern meldet für 2020 leichte Umsatzsteigerung im Wassergeschäft

Der Gelsenwasser-Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 in seiner Sparte Wasserversorgung den Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht steigern können. Wie aus dem Ende März vorgelegten Geschäftsbericht hervorgeht, erhöhte sich der Umsatz um 1,3 Prozent auf 234,2 Mio. Euro. Der Wasserabsatz blieb mit 235,4 Mio. Kubikmetern fast konstant (-0,7 Prozent). Die geringere Nachfrage der Industrie (-6,7 Prozent) wurde durch eine verstärkte Abgabe an Haushalte (+4,6 Prozent) und im Wiederverkauf an andere Versorgungsunternehmen (+1,6 Prozent) nahezu ausgeglichen, teilte Gelsenwasser mit. Der Umsatz der Gelsenwasser-Gruppe im Bereich Wasser lag bei 414,5 Mio. Euro bei einer Wasserabgabe von 382,1 Mio. Kubikmetern. Gegenüber 2019 war das ein Plus von 1,7 bzw. 0,6 Prozent.

„Wir sind bisher gut durch die Pandemiezeit gekommen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Henning R. Deters. „Alle Versorgungsaufgaben können wir voll erfüllen.“ Ergebniswirksame Corona-Effekte für das vergangene Jahr seien ausgeblieben. Auch die deutlich intensivere digitale Arbeitsweise habe sich positiv auf die Geschäftsaktivitäten ausgewirkt. „Die Bereitschaft jedes Einzelnen bei uns, über die eigenen Arbeitsaufgaben hinaus neue Arbeits- und Kommunikationsweisen zu nutzen, macht das möglich. Wir gehen damit gestärkt durch diese Zeit und sind noch besser für die Zukunft gerüstet.“

In der Abwassersparte wurden auf Konzernebene 6,8 Mio. Kubikmeter Abwasser behandelt. Das waren fast zehn Prozent mehr als 2019. Die Konzern-Umsatzerlöse beliefen sich auf 7,2 Mio. Euro und lagen damit etwa 5,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz der Gelsenwasser-Gruppe im Bereich Abwasser erhöhte sich um gut vier Prozent auf 365,4 Mio. Euro. Die behandelte Abwassermenge der Gruppe blieb mit 200,8 Mio. Kubikmetern gegenüber dem Vorjahr in etwa konstant.

