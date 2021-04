Grüne sehen ökologischen Zustand der Flusslandschaft Elbe in Gefahr

Der ökologische Zustand der Flusslandschaft Elbe mit ihren Auen ist aus Sicht der Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffie Lemke besorgniserregend. Seltene, wertvolle Lebensräume und einer der Hotspots der Biodiversität in Deutschland drohten verloren zu gehen, heißt es in einer Anfrage von Lemke und ihrer Fraktion im Bundestag, die jetzt von der Bundesregierung beantwortet worden ist. Baumaßnahmen zur Vertiefung der Elbe mit dem Ziel, die Schiffbarkeit zu verbessern, treiben die Sohlerosion nach Darstellung der Grünen weiter an.

Die Dürre werde verschärft durch die rapide voranschreitende Eintiefung der Elbe. Diese sei auch eine Folge der künstlichen Einengung des Flusses, um die Schifffahrt zu ermöglichen. Der Erosionsschwerpunkt liegt der Antwort des Bundesverkehrsministeriums zufolge in Sachsen-Anhalt, dort vertieft sich die Elbe um bis zu zwei Zentimeter pro Jahr. Lemke wies darauf hin, dass das über Jahrzehnte mit massiven Auswirkungen auf Auen und das Grundwasser verbunden ist.

