Pumpenhersteller Wilo erzielt Umsatz von 1,5 Milliarden Euro

Der Pumpenhersteller Wilo SE hat im Geschäftsjahr 2020 trotz der pandemie- und konjunkturbedingt schwierigen Rahmenbedingungen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,8 Prozent erzielt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, teilte Wilo in der vergangenen Woche mit. Im Jahr 2019 betrugen die Umsatzerlöse 1,48 Milliarden Euro (EUWID 16/2019).

Für die Wilo Gruppe arbeiten den Angaben zufolge rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktionsstandorten in zehn Ländern, darunter in den USA, in Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Korea. Als Industrie- und Technologiekonzern leiste die Gruppe einen wesentlichen Beitrag, systemrelevante Sektoren in vielen Ländern der Welt am Laufen zu halten.

„Wir werden dabei gerade in Ausnahmezeiten unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, die Wasserwirtschaft, die Gebäudetechnik und andere Schlüsselindustrien zu versorgen und ihre Prozesse sicherzustellen“, sagte Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. Wilo habe unter anderem unter anderem in den USA, China, Russland, Frankreich, Italien und Indien Sondergenehmigungen zur Fortführung der Produktionstätigkeiten erhalten und so die Lieferfähigkeit aufrechterhalten können.

