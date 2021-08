Bauernverband M-V und Umweltministerium setzen Dialog zur Düngeverordnung fort

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern und das Landesministerium für Landwirtschaft und Umwelt wollen ihren Dialog zur Düngeverordnung fortführen. Der Verband und das Ministerium hätten ihre gemeinsame Vereinbarung bekräftigt, kritische Messstellen genau unter die Lupe zu nehmen, teilte das Umwelt- und Agrarministerium mit.

„Wir sind bereit, weiter über die vom Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern kritisierten Messstellen zu diskutieren“, sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (CDU) nach einem Dialog mit Detlef Kurreck, dem Präsidenten des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Im Juli waren die Gespräche in eine Sackgasse geraten (EUWID 30.2021).

Backhaus habe aber auch zu verstehen gegeben, dass es bei der Einstufung der sogenannten roten Gebiete nicht um die Messung der Nitratgehalte im Grundwasser allein gehe. Ebenso wichtig seien die Daten aus den Einzelbetrieben, aus denen hervorgehe, wie hoch die Nitratausträge tatsächlich sind. Erst diese Daten ermöglichten es, die roten Gebiete zu evaluieren und dann möglicherweise neu zu bewerten.

