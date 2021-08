Bis Ende 2021 sind in Berlin 200 Trinkwasserbrunnen geplant

Die Berliner Wasserbetriebe rechnen bis Ende 2021 mit der Aufstellung von insgesamt 200 Trinkwasserbrunnen. Bis 2025 sollen dann jeweils 15 Trinkbrunnen pro Jahr errichtet werden. Das schreibt die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in ihrer Antwort vom 20. Juli auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Vertreters im Abgeordnetenhaus Christian Zander vom 5. Juli 2021 (Drucksache 18 / 28 084).

Die Suche nach neuen Standorten sei ein dynamischer Prozess. Entsprechend der Eingänge der Vorschläge, die üblicherweise von Bürger*innen, von den Bezirksämtern, den Planungsbüros oder den Wasserbetrieben selbst ausgehen, erfolge die Auswahl durch die Berliner Wasserbetriebe – in Abhängigkeit der Lagepläne zur Trinkwasserversorgung und anderer Leitungspläne

Die Standorte werden auf technische Umsetzbarkeit geprüft und bei den Bezirksämtern beantragt. Derzeit werden Trinkbrunnen in den Bezirken Lichtenberg-Hohenschönhausen, in Spandau, Reinickendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und in Mitte sowie auf dem Tempelhofer Feld aufgestellt.

Die meisten Aufstellorte gibt es laut der Antwort derzeit in Friedrichshain-Kreuzberg (29), Mitte (23), Lichtenberg-Hohenschönhausen (22), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (18), Spandau (16) Neukölln und Pankow (jeweils 15), Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf (jeweils 14), Reinickendorf (10), Treptow-Köpenick (9) und Tempelhof-Schöneberg (2).

Die Aufstellung und Wartung der öffentlichen Trinkbrunnen werden über Mittel des Landeshaushaltes finanziert, heißt es weiter. Seit 2018 wird die Aufstellung und seit 2020 darüber hinaus auch die Wartung aus dem Aktionsprogramm Trinkwasserbrunnen und -spender der Senatsverwaltung finanziert.

