Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt plädiert für angepasstes Wassermanagement

In Sachsen-Anhalt ist ein angepasstes Wassermanagement erforderlich, um den Anforderungen des Klima- und Demografiewandels gerecht zu werden. Der Schutz des Wassers und der Gewässer im Land habe herausragende Bedeutung, heißt es im Entwurf des Koalitionsvertrags von CDU, SPD und FDP für die neue Legislaturperiode. Daher solle ein Netzwerk aus Landesbehörden, Kommunen und relevanten Organisationen gebildet werden, um den Herausforderungen der Wasserbewirtschaftung zu begegnen.

„Die Ziele liegen in der Sicherung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser, dem Wasserrückhalt in der Fläche, dem Management von Flussauen und einem modernen Abwassernetz“, schreiben die Koalitionspartner. „Dabei ist die 1:1-Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie für uns selbstverständlich.“ Auch soll das Wassergesetz Sachsen-Anhalt überarbeitet werden, um den Paradigmenwechsel von Wasserabfluss zu Wasserhaltung zu verankern.

Die nachhaltige Sicherung von sauberem Grundwasser als Grundlage der Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser in ausreichender Menge, frei von Schadstoffen und Mikroverunreinigungen, bezeichnet die Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt als eine der wichtigsten strategischen Umweltaufgaben. Die Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung sei zudem eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine Privatisierung dieser schließen die Koalitionäre daher aus.

