Für ein besseres Risikomanagement ist ein weiter zurückgehender Blick in die Geschichte wichtig: Historische Hochwasser sollten systematisch aufgearbeitet werden und – wo möglich und sinnvoll – in die Hochwasserstatistik und die Gefahrenkarten eingearbeitet werden. Diese Aussage hat eine ad-hoc Untersuchung zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz getroffen, die Forschende des DFG-Graduiertenkollegs „NatRiskChange“ an der Universität Potsdam veröffentlicht haben.

Extremereignisse seien nicht beispiellos, so die Forschenden aus Potsdam in ihrem Statement. Das besonders stark betroffene Ahrtal sei etwa bereits am 21. Juli 1804 von einem Hochwasser heimgesucht worden, dessen Schilderungen – mit zahlreichen Todesopfer, zerstörten Häusern und Brücken – denen aus diesem Jahr ähnelten.

Dafür, dass Gefahrenkarten historische Daten einbeziehen sollten, haben auch Forschende am CEDIM – Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) plädiert (EUWID 31.2021).

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.