In M-V hemmt alle 600 Meter ein Querbauwerk die Wanderbewegung der Fische

Fließgewässer als wichtige Ökosysteme müssen besser geschützt werden - rein rechnerisch hemme in Mecklenburg-Vorpommern circa alle 600 Meter ein Querbauwerk die Wanderbewegung der Fische, sagte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) in Boitzenburg, wo er sich über die Fertigstellung eines Projektes zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) informierte.

Die Läufe der nach WRRL berichtspflichtigen Gewässer würden durch 13.432 Querbauwerke wie Durchlässe, Stau- und Wehranlagen, Schleusen, Wasserkraftanlagen fragmentiert.

Der Minister betonte die Wichtigkeit der ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern. „Was wir in unseren Fließgewässern brauchen, sind die ursprünglichen, vielfältigen Strukturen und damit die gewässertypischen Lebensräume für Fische und andere wassergebundene Organismen“. Nur strukturreiche Fließgewässer böten ausreichenden Raum für die Pflanzen und Tiere und trügen damit zur Verbesserung des ökologischen Zustandes bei. Dabei komme den verschiedenen Teilkomponenten der Gewässerstruktur wie Sohle, Ufer und Gewässerumfeld eine Vielzahl unterschiedlicher ökologischer Funktionen zu.

