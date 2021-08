Steuerzahlerbund: Kommunen in NRW legen bei Berechnung der Abwassergebühren zu hohen Zinssatz an

Nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW legen die meisten Kommunen in ihren Berechnungen der Abwassergebührensätze einen zu hohen Zinssatz für das für Zwecke der Abwasserbeseitigung gebundene Vermögen, die Eigenkapitalverzinsung, zugrunde. Die Abwassergebühren sind in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr nach Angaben des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW um 1,5 Prozent gestiegen,geht aus dem Vergleich der Abwassergebühren hervor, den der BdSt vorgestellt hat.

So zahle der vierköpfige Musterhaushalt mit einem jährlichen Frischwasserverbrauch von 200 m³ und einer 130 m² großen überbauten, abflusswirksamen Grundstücksfläche im Landesdurchschnitt 737 Euro nach 726 Euro im Jahr zuvor. In manchen Orten sei aber auch ein Rückgang der Abwassergebührenbelastung zu verzeichnen.

Der BdSt NRW unterstützt nach eigenen Angaben ein Verfahren um die Kalkulation der Abwassergebühren in dem Bundesland vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (EUWID 6.2021).

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.