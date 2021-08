Talsperren der Harzwasserwerke nur zu 60 Prozent gefüllt

Die Talsperren der Harzwasserwerke sind zu 60 Prozent gefüllt und liegen damit weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Versorgungssicherheit sei trotz der trockenen Verhältnisse aber weiterhin gegeben, teilten die Harzwasserwerke am Mittwoch vergangener Woche mit. „Für viele fühlt sich der Sommer in diesem Jahr bislang regnerisch an. Im Westharz ist die Trockenheit allerdings weiter vorhanden und das langfristige Niederschlagsdefizit weiterhin gegeben“, sagte Christoph Donner, Technischer Geschäftsführer der Harzwasserwerke.

Normalerweise wären die großen Wasserspeicher im Harz zu diesem Zeitpunkt des Jahres zu 70 Prozent gefüllt, hieß es weiter. Durch die wiederkehrende Trockenheit lägen die sechs Talsperren der Harzwasserwerke mittlerweile das vierte Jahr in Folge unter den durchschnittlichen Verhältnissen. Um die Trinkwasserversorgung ganzjährig zu sichern, hatten die Harzwasserwerke aufgrund der Trockenheit nach eigenen Angaben bereits im Frühjahr erste Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

