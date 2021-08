Umweltorganisationen kritisieren Oder-Ausbaupläne

Umweltorganisationen aus Tschechien, Polen und Deutschland haben Ende August an ihre Regierungen appelliert, den geplanten Ausbau der Grenzoder zu stoppen. Stattdessen seien Konzepte zu entwickeln, die den Naturschutz und den Hochwasserschutz zusammenbringen und stärken, teilte der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) mit.

Die Oder sei einer der letzten naturnahen Ströme Mitteleuropas; sie fließe über 500 Kilometer ohne jegliche Barrieren in die Ostsee. „Das deutsche Verkehrsministerium will einen Ausbau der deutsch-polnischen Grenzoder vorgeblich für Eisbrecher, während Polen und Tschechien eine riesige Binnenwasserstraße mitten durch Europa bauen wollen“, sagte Florian Schöne, Geschäftsführer des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring (DNR).

