BDEW gegen nationale Verschärfung der Zulassungsverfahren für Wasserkraft-Projekte

Die Zulassungsverfahren für Wasserkraft-Projekte sollten nach Auffassung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nicht auf nationaler Ebene weiter verschärft werden. Es gelte, die Erzeugungskapazitäten der Wasserkraft als verlässliche Säule im Erneuerbare-Energien-Mix zu erhalten, teilte der BDEW mit.

Die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft seien von der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) maßgeblich vorgegeben. Diese Vorgaben sollten auf nationaler Ebene nicht weiter „praxisfremd verschärft“ werden. Insbesondere Modernisierungen der Wasserkraftwerke zur effizienteren Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen müssten möglich sein, erklärte Kerstin Andreae, die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Denn nur so könne das Potenzial von Wasserkraftwerken – ob Neubau oder Bestandsanlage – zur Erzeugung von grünem Strom voll ausgeschöpft werden.

