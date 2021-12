Berliner Wasserbetriebe starten Bau von Anlage zur Spurenstoffentfernung mit Ozon

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben im Klärwerk Schönerlinde im Nordosten Berlins mit dem Bau einer großtechnischen Ozonanlage begonnen. Es handle sich um die erste großtechnische Ozonanlage und um die größte deutsche Anlage zur Spurenstoffentfernung, teilten die Wasserbetriebe gestern mit.

Diese weitergehende Reinigungsstufe für biologisch bisher nicht abbaubare Spurenstoffe, darunter manche Arzneimittel, basiere auf eigener Forschung und sichere den eng geschlossenen Berliner Wasserkreislauf zusätzlich ab. Insgesamt würden 48 Mio. Euro investiert.

Neben mehreren geschlossen Reaktionsbecken werden laut den BWB Anlagen zur Herstellung des Ozons aus Sauerstoff sowie zur Vernichtung von dessen Resten und ein Pumpwerk errichtet. Die Neubauten entstehen im Klärwerk Schönerlinde, der drittgrößten Berliner Kläranlage, in der das Abwasser von rund 800.000 Menschen aufbereitet werde.

