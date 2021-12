Mall: Markus Grimm übergibt nach 22 Jahren die Geschäftsführung an Wolfgang Hofmann und Christoph Schulze Wischeler

Nach 22 Jahren als gesamtverantwortlicher Sprecher der Geschäftsführung übergibt Markus Grimm zum Jahresende die Leitung der Mall-Unternehmensgruppe an seine beiden Nachfolger Wolfgang Hofmann und Christoph Schulze Wischeler. Der Umsatz stieg in der Ära Grimm von 33 Millionen Euro auf knapp 100 Mio. Euro, teilte Mall gestern mit.

Mall habe sich in den vergangenen Jahren in den Bereichen Regenwasserbewirtschaftung, Abscheider, Kläranlagen, Pumpen- und Anlagentechnik zu einem der marktführenden Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt.

Ab dem 1. Januar 2022 werden laut Mall die Geschäftsführer Wolfgang Hofmann (53 Jahre) und Christoph Schulze Wischeler (48 Jahre) die Verantwortung übernehmen. Hofmann ist den Angaben zufolge bereits seit 1994 bei Mall, seit 2002 in der Geschäftsführung und dort zuständig für die Bereiche Finanzen und IT. Schulze Wischeler wurde zum 1. Oktober als Geschäftsführer bestellt und übernimmt die Bereiche Vertrieb und Produktion. Bisher war er den Angaben zufolge in leitender Position bei einem Unternehmen der Energiewirtschaft tätig und hier verantwortlich für große Infrastrukturprojekte. Das neue Führungs-Duo werde die die kontinuierliche Erweiterung der Produktionskapazitäten und den fortlaufenden Ausbau der Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland fortführen.

