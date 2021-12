Niedersächsischer Doppelhaushalt: CDU will Mikroplastik-Forschung und Hochwasserschutz fördern

Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag will im Landeshaushalt 2022/2023 unter anderem die Mikroplastik-Forschung und den Hochwasserschutz stärker fördern. Entsprechende Änderungsanträge hat die Fraktion eingebracht. Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück soll für zwei Jahre jeweils 165.000 Euro bekommen, teilte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion bei der Haushaltsberatung für den Bereich Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Martin Bäumer, mit. „Damit soll das Problem von Mikroplastik in der Abwasserreinigung untersucht werden. Wir erhoffen uns davon gewinnbringende Erkenntnisse, was aktuell in unserem Abwasser an Mikroplastik schwimmt und was wir tun müssen, um das Problem zu verkleinern“, so Bäumer.

Laura Hopmann als Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz betonte, dass das Thema Hochwasserschutz einen weiteren Schwerpunkt im Doppelhaushalt bilde. „Konkret haben wir für den Bereich Klimafolgenanpassung insgesamt 80 Millionen Euro reserviert“ sagte die Umweltpolitikerin. Eingeplant seien 23,5 Millionen Euro für den klimafolgengerechten Ausbau von Infrastruktur in der Wasserversorgung und -nutzung unter dem Stichwort ‚Wasserversorgungskonzept Niedersachsen‘, 23,5 Millionen Euro für die Herausforderungen des niedersächsischen Wassermanagements, 28,2 Millionen Euro für Hochwasserschutz im Binnenland und 4,8 Millionen Euro für weitere Maßnahmen.

