BDEW: Wasserversorger investieren 2020 rund 3,2 Mrd. Euro

Die deutschen Trinkwasserversorger haben im Jahr 2020 rund 3,2 Milliarden Euro in die Instandhaltung ihrer Anlagen und in den Ausbau und die Erneuerung ihrer Infrastruktur investiert. Die Investitionssumme der öffentlichen Wasserversorgung mache damit rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes von 13,1 Milliarden Euro der Branche aus, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unter Verweis auf vorläufige Zahlen mit.

Im Vergleich zum Vorjahr seien die Investitionen der Trinkwasserversorger um fast fünf Prozent angestiegen. Mit 1,95 Mrd. Euro flossen mehr als die Hälfte der Investitionen in die Rohrnetze, was vor allem an steigenden Investitionen in die Sanierung und Erneuerung von Trinkwasserrohrnetzen liege.

Rund 21 Prozent der gesamten Investitionen sind den Angaben zufolge für die Wassergewinnung, -aufbereitung und -speicherung aufgebracht worden. Die restlichen 18 Prozent verteilten sich auf Zähler, Messgeräte, IT und sonstige Investitionen.

Mit einer Investitionsquote von rund 25 Prozent liegt die Branche nach Angaben des BDEW weit über dem Durchschnitt anderer Wirtschaftsbereiche, wie zum Beispiel des Verarbeitenden Gewerbes mit etwas mehr als drei Prozent.

