Die Linke will die Wasserrahmenrichtlinie vorantreiben

Die Linkspartei will die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorantreiben. Das ist dem Entwurf des Wahlprogramms für die Bundestagswahl zu entnehmen, den die Partei vorgestellt hat. Zur WRRL gehörten die Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Strukturen, die Reduzierung des Schadstoffeintrags durch Düngemittel und Pestizide in Flüsse und Meere sowie die Sicherung von Auenflächen, stellt Die Linke klar. Der „Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz“ (NAP) solle zu einem wirkungsvollen Plan zur Reduktion von Pestiziden in Deutschland umgestaltet werden. Auch soll das Bundesprogramm „Blaues Band“ weitergeführt, umgesetzt und finanziell abgesichert werden.

Böden und Wasser müssen nachhaltig genutzt und geschützt werden, fordert Die Linke in ihrem Wahlprogramm. Bodenschutz sei wichtig für den Wasserkreislauf, als Kohlenstoffspeicher und zur Ernährungssicherung. Daher müsse die Neuversieglung von Boden deutlich verringert werden. Neuversiegelungen dürften nur genehmigt werden, wenn sie mit einer mindestens ebenso großen Flächenentsiegelung in der Region einhergehen. In den Regionalplänen müssten Entsiegelungspotenziale festgehalten werden. Darüber hinaus weist die Linkspartei auf die Umweltbelastung von Gewässern durch unsachgemäße Entsorgung von Arzneimitteln hin und spricht sich für die (Wieder-)Einführung eines Rücknahmesystems für Medikamente aus.

