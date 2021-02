In Hanau wird ein neues Wasserwerk gebaut

In Hanau wurde jetzt der symbolische erste Spatenstich für ein neues Wasserwerk in Wilhelmsbad gesetzt, direkt neben der alten Anlage. Wie die Stadtwerke Hanau mitteilten, werde die Baustelle dieser Tage eingerichtet. Das über drei Mio. Euro teure neue Wasserwerk soll 2023 in Betrieb gehen.

Das Wasserwerk Wilhelmsbad werde derzeit aus 23 Flachbrunnen im dortigen Wald gespeist und verfüge über zwei Trinkwasserspeicher mit je 2.000 Kubikmetern Fassungsvermögen. „Der Neubau ersetzt das alte Pumpenhaus und die nicht mehr zeitgemäße Filteranlage durch modernste Technik“, erläuterte die Geschäftsführerin der Stadtwerke, Martina Butz.

Die Leistung der Pumpen soll von 600 auf 700 Kubikmeter pro Stunde ausgelegt werden und damit mehr Trinkwasser liefern können als bisher. Zugleich werde die seither nach oben offene Filteranlage durch ein geschlossenes System ersetzt, so Stadtwerke-Bereichsleiter Dirk Drescher. Der Neubau sei so angelegt, dass zukünftig von Wilhelmsbad aus das Wasserwerk in Mittelbuchen unterstützt werden könne. Hierfür sehen die Stadtwerke eine Leitung vom neuen Werk in den nördlichen Stadtteil vor.

Vor Beginn des Neubaus sei das Abwasser- und Entwässerungssystem des Wasserwerks den aktuellen Erfordernissen in Wasserschutzgebieten angepasst worden. Das Wasserwerk III in Wilhelmsbad sei eines von sechs, die die Stadtwerke betreiben. Das gesamte Trinkwasser-Leitungsnetz in Hanau messe derzeit 367 Kilometer. Rund drei Viertel des Trinkwassers fördern die Stadtwerke aus Grundwasser. Ein Viertel beziehen sie aus dem Landkreis Offenbach, dem Vogelsberg und dem Spessart.

