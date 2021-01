Europäische Investitionsbank unterstützt Emscher-Umbau mit weiteren 500 Millionen Euro

Die Europäischen Investitionsbank (EIB) stellt der Emschergenossenschaft ein weiteres Darlehen in Höhe von 500 Millionen Euro für die umfangreiche Neugestaltung des Flusssystems zur Verfügung. Wie die EU-Förderbank mitteilte, kofinanziert die EIB mit dem Darlehensrahmen das Investitionsprogramm der Emschergenossenschaft für die Jahre 2020 bis 2024.

Das Darlehen sei nach 2011, 2013 und 2017 bereits die vierte Finanzierung von Seiten der EIB für das umfassende Entwicklungsvorhaben. Insgesamt stellt die EU-Bank für das Generationenprojekt Emscher-Umbau nach eigenen Angaben damit 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Darlehen haben eine Laufzeit von bis zu 45 Jahren und können trotz des langen Zeitraums festverzinst werden, heißt es weiter. Dies biete die Möglichkeit, das derzeit niedrige Zinsniveau langfristig zu sichern.

Uli Paetzel, der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossenschaft, erklärte, der Emscher-Umbau sei mit einem Investitionsvolumen von mehr als fünf Milliarden Euro und einer Laufzeit von mehr als drei Jahrzehnten nicht nur eines der wichtigsten wasserwirtschaftlichen Projekte in der Region, sondern es handle sich mittlerweile ein internationales Vorzeigeprojekt mit Mehrwert für Mensch und Natur.

