Städte- und Gemeindebund NRW weist Kritik an Kalkulation von Abwassergebühren zurück

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat die Kritik des Steuerzahlerbundes NRW an den Abwassergebühren in dem Bundesland zurückgewiesen. Der Bund der Steuerzahler wirft Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor, mit zu hohen Abwassergebühren ihre Haushalte zu finanzieren.

„Die Entsorgung des Abwassers zählt zu den zentralen Elementen der kommunalen Daseinsvorsorge“, sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des der StGB NRW. Vorwürfe, die Städte und Gemeinden würden bei der Berechnung der Gebühren auf Gewinne aus sein, entbehrten jeder Grundlage.

Der Bund der Steuerzahler wirft Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor, mit zu hohen Abwassergebühren ihre Haushalte zu finanzieren. Mit den Gebühren würden Überschüsse erwirtschaftet und für allgemeine Aufgaben eingesetzt, sagte gestern der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler NRW, Rik Steinheuer. (EUWID/dpa)

