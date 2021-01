Wasserkraft: Rückgang um neun Prozent bei Energieverträgen

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Global Data wurden im vierten Quartal 2020 weltweit 58 Verträge über Wasserkraftprojekte angekündigt. Das entspricht einem Rückgang um neun Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten vier Quartale von 64, teilte Global Data Mitte Januar mit.

Auf die Lieferung und Montage entfielen den Angaben zufolge 21 Verträge und ein Anteil von 36,2 Prozent, auf die Stromabnahme und Projektdurchführung 16 Verträge und ein Anteil von 27,6 Prozent. Elf Verträge und ein Anteil von 19 Prozent entfielen auf die Stromabnahme und sechs Verträge und ein Anteil von 10,3 Prozent auf Reparatur, Wartung und Upgrade. Auf die Beratung und ähnliche Dienstleistungen sowie auf die Stromversorgung entfielen jeweils zwei Verträge und mit einem Anteil von jeweils 3,4 Prozent.

