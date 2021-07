Backhaus: Hochwasserschutzprogramm vom Bund nicht ausreichend finanziert

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat Kritik an der Haltung des Bundes beim Hochwasserschutz geübt. Das Nationale Hochwasserschutzprogramm, das nach den Hochwassern an der Elbe und der Donau aufgelegt worden ist, sei nicht ausreichend finanziert, sagte Backhaus.

Die 100 Mio. Euro, die die Länder dem Minister zufolge jährlich vom Bund erhalten, seien zu wenig. „Ich fordere den Bund auf, den Ländern die bundeseigenen Flächen zu übertragen, damit wir diese für Klimaschutzmaßnahmen und als Polderflächen nutzen können, um dem Wasser mehr Raum zu geben und den Klimawandel zu verlangsamen“, erklärte Backhaus.

"Kommunen müssen ihre hausaufgaben machen"

An die Kommunen gerichtet sagte der Minister, es sei unverantwortlich, Industrieanlagen oder Wohnsiedlungen in Gebieten zu errichten, die nicht sicher vor Hochwassern sind. Hier müssten die Kommunen ihre Hauaufgaben machen. Auch die Wasser- und Bodenverbände sowie die Abwasserverbände können ihren Teil dazu beitragen, Krisensituationen durch Starkregenereignisse vorzubeugen.

